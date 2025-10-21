GENOVA (ITALPRESS) – Genova si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dell’innovazione digitale europea con Fusion AI Labs. Il polo d’eccellenza per l’intelligenza artificiale entro il 2028 accoglierà almeno 130 ricercatori e professionisti.

Fusion AI Labs nasce per colmare il divario tra la ricerca accademica e l’applicazione industriale dell’intelligenza artificiale. Promuove una ricerca applicata che parte da tecnologie già mature, testandone l’impatto in contesti reali. L’obiettivo è permettere alle aziende di sperimentare, comprendere e adottare l’AI in modo sicuro e sostenibile.

Il modello di business di Fusion AI Labs si fonda sul concetto di Center of Excellence (CoE), modello che consente alle aziende di sperimentare l’AI in ambienti controllati, riducendo i rischi e accelerando il percorso verso l’adozione industriale. Questo permette di trasformare la conoscenza in soluzioni concrete per organizzazioni e cittadini.

Fusion AI Labs è frutto della joint venture privata tra Expert.ai – società leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale guidata da Dario Pardi – e AI Fusion Holding S.r.l. – società guidata da Andrea Pescino, composta da un team di esperti nel settore IT e AI che dopo anni di lavoro all’estero hanno deciso di mettere a disposizione la loro esperienza internazionale per questa iniziativa. L’operazione ha portato alla costituzione della società Fusion AI Labs S.r.l., partecipata da Expert.ai per il 51% e da AI Fusion Holding S.r.l. per il 49% del capitale sociale.

“Expert.ai è una società antesignana nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio. La nascita di Fusion AI Labs è stata la naturale conseguenza della nostra volontà di innovare e di anticipare i tempi, come abbiamo sempre fatto finora”, ha affermato Dario Pardi, Presidente di Expert.ai e Fusion AI Labs.

Genova è stata una delle culle dell’intelligenza artificiale in Italia, sede storica di progetti pionieristici come l’automazione postale e la computer vision.

La città è stata scelta come sede non solo per la sua vocazione all’innovazione, ma anche per la presenza di strutture all’avanguardia come i dipartimenti di informatica e di ingegneria dell’Università, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

All’interno dei Labs troverà spazio, ad esempio, l’Innovation Hub di Robotica previsto dal progetto europeo Ulysseus, che collega UniGe ad altri atenei europei.

Inoltre, Genova possiede una tradizione industriale che guarda al futuro e una posizione strategica nel Mediterraneo, aperta a collaborazioni con il Sud Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente, aree strategiche per il prossimo sviluppo.

I Labs operano in modalità “joint research”, dove teoria e pratica si fondono e dove esperti industriali e accademici lavorano insieme per testare e validare casi d’uso concreti.

Un esempio è il progetto europeo Villanova, parte dell’iniziativa IPCEI-CIS1 , volto a rafforzare la sovranità tecnologica europea attraverso lo sviluppo di soluzioni di AI generativa multimodale e multilingue. Fusion AI Labs contribuisce con competenze avanzate su modelli linguistici e collaborazione uomo-macchina per supportare la sperimentazione dei casi d’uso e la validazione del framework Villanova.

Tra i primi interlocutori con cui Fusion AI Labs ha avviato un confronto a Genova, c’è la Fondazione Gerolamo Gaslini e in particolare l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, realtà di eccellenza nella ricerca clinica e nell’innovazione sanitaria. Il dialogo ha l’obiettivo di esplorare possibili sinergie e ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo della salute, in continuità con le iniziative già avviate dal Gaslini in materia di ricerca clinica e analisi dei dati.

Questa apertura al confronto con istituzioni sanitarie e di ricerca rappresenta un esempio del ruolo che Fusion AI Labs intende svolgere: favorire la condivisione di conoscenze e l’adozione responsabile delle tecnologie AI nel tessuto territoriale, nazionale ed europeo.

Accanto alla ricerca, Fusion AI Labs ospita un’Academy per la formazione continua di giovani talenti, professionisti e manager. L’obiettivo è creare un ponte tra università e impresa, promuovendo programmi di upskilling e reskilling che supportino la diffusione delle competenze digitali nel tessuto produttivo. Inoltre è già in essere un piano di eventi nazionali e internazionali che richiameranno a Genova esperti da tutto il mondo.

130 professionisti assunti e 50-70 esperti in presenza provenienti dai partner industriali opereranno all’interno dei Centri di Eccellenza di Fusion AI Labs. Il modello di recruitment è tripartito: 40% di talenti locali, per offrire opportunità di carriera d’eccellenza senza dover lasciare la città; 30% da altre regioni italiane, per rafforzare le connessioni e le sinergie a livello nazionale; 30% internazionali, per portare prospettive globali e legami diretti con i principali centri di ricerca nel mondo.

L’iniziativa si inserisce nella cornice strategica dell’Unione Europea, che con l’AI Act e il piano AI Continent Plan punta a un modello di innovazione “human-centric”. La strategia europea “Apply AI”, approvata nell’ottobre 2025, incoraggia un approccio “AI first” e promuove una logica “buy European”, privilegiando soluzioni sviluppate in Europa.

Fusion AI Labs rappresenta una risposta concreta a questa visione, mettendo a disposizione un laboratorio europeo per la sperimentazione e l’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale.

Nel percorso di Fusion AI Labs c’è anche l’impegno verso soluzioni a impatto sociale, attraverso iniziative di ricerca dedicate ai cittadini. Tra queste, “Longevity & Wellness”, un programma volto a promuovere benessere e prevenzione, e “AI for Education”, pensato per studenti e docenti al fine di favorire un apprendimento personalizzato e inclusivo, in linea con le esigenze delle nuove generazioni e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

“Sono entusiasta di poter mettere a frutto in Italia le significative esperienze maturate in Europa nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale. Con Fusion AI Labs puntiamo a sviluppare un contesto positivo per il nostro Paese, riportando talenti, formando i professionisti del futuro e, soprattutto, facilitando l’integrazione efficace dell’AI nelle organizzazioni. Vogliamo essere un catalizzatore per l’innovazione, aiutando le imprese a cogliere appieno le opportunità offerte da questa straordinaria tecnologia”, ha concluso Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs.

