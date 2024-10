Fusilli “Con Renault 4 E-Tech Electric il sogno diventa realtà”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Per raggiungere l'obiettivo zero emissioni nel 2040 in Europa e nel 2050 in tutto il mondo stiamo rivoluzionando il modo di progettare e produrre i veicoli". Così Raffaele Fusilli, Amministratore delegato di Renault Italia parla della presenza della Marca francese al Salone dell'Auto di "casa", quello di Parigi, dove in anteprima mondiale viene presentata la Renault 4 E-Tech Electric, la "vettura jeans", l'auto per tutti e tutto. "Un sogno che diventa realtà" conclude Fusilli. tvi/gtr (Fonte video: ufficio stampa Renault Italia)