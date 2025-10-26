ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Le Parisien, due individui sarebbero stati arrestati perché coinvolti nel furto del Louvre del 18 ottobre scorso. “Due sospettati – riporta il quotidiano – sono stati arrestati sabato sera e posti in custodia cautelare nell’ambito delle indagini avviate per ‘furto organizzato’ e ‘associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato’, indagini condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali”.

Secondo quanto riportano i media francesi gli arrestati sarebbero due trentenni e sono sospettati di aver fatto parte del commando di quattro individui che si sono introdotti nel Louvre una settimana fa. Il primo è stato arrestato a Roissy, in Val-d’Oise, mentre stava per imbarcarsi su un volo per l’Algeria. L’altro a Seine-Saint-Denis, dipartimento da cui entrambi provengono.

(ITALPRESS).