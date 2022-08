REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sono finite agli arresti domiciliari 7 persone, tutte di origine rumena e dimoranti nella città di Reggio Calabria, ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. Il provvedimento, emesso dal gip presso il Tribunale di Locri, è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Locri, che hanno operato in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia di diversi furti messi a segno in alcuni supermercati della “locride”. Gli investigatori visionando le immagini degli impianti di video sorveglianza degli esercizi commerciali coinvolti e analizzando i dati dei sistemi di rilevazione targhe diffusi sul territorio, nonché con le informazioni rilevate dalle Banche dati in uso alle forze di polizia, hanno acquisito gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un’associazione a delinquere con base operativa a Reggio Calabria, fondata sulla predisposizione di mezzi comuni e su una struttura organizzativa stabile, tali da garantire l’agevole commissione, tra il 2019 e il corrente anno, di un numero indeterminato di furti all’interno di supermercati in varie province della Calabria e della Sicilia.

(ITALPRESS).

