Furti di gioielli in Sardegna, ricettatrice rintracciata nel Ferrarese

CAGLIARI (ITALPRESS) – Recuperati diversi gioielli che, negli ultimi due anni, erano stati sottratti all’interno di alcune abitazioni. I Carabinieri della Compagnia di Mogoro hanno restituito ai legittimi proprietari una serie di oggetti di valore, dopo un’accurata inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano. Le indagini nascono da un furto di monili in oro avvenuto lo scorso dicembre a Pompu (OR), a seguito del quale i militari della Stazione di Morgongiori erano riusciti ad intercettare parte della refurtiva dopo che la stessa era stata ceduta ad un “Compro oro” della zona.

Gli accertamenti esperiti hanno poi consentito di risalire all’autore della ricettazione, una cittadina straniera residente nella provincia di Oristano che, per sottrarsi alle indagini, si era resa irreperibile. Ulteriori indagini, estese anche al di fuori del territorio regionale e svolte in collaborazione con i Carabinieri di Copparo (FE), hanno consentito di rintracciare la donna nella Provincia emiliana. Perquisita, è stata trovata in possesso degli altri gioielli rubati a Pompu e di ulteriori preziosi dei quali non riusciva giustificare la detenzione, per un totale di 41 monili d’oro del peso complessivo di quasi 200 grammi.

Dagli accertamenti sono emersi altri furti commessi con analogo modus operandi nel periodo in cui la donna si trovava ancora nell’isola: ben 9 furti commessi negli ultimi due anni e soprattutto durante l’ultimo periodo natalizio ai danni di altrettante vittime delle province di Oristano, Cagliari e Ferrara, segnatamente residenti ad Oristano, Pompu (OR), Terralba (OR), San Nicolò d’Arcidano (OR), Marrubiu (OR), Gonnosfanadiga (SU), San Vito (SU), Ferrara e Comacchio (FE). Oggi i gioielli sono tornati definitivamente nella disponibilità dei legittimi proprietari. Sono ancora in corso ulteriori indagini delle articolazioni dei Comandi Provinciali di Oristano e Ferrara finalizzate ad accertare altri episodi delittuosi nelle due provincie, in particolare in quella Emiliana dove la donna, che è stata segnalata alla Procura della Repubblica per ricettazione, aveva stabilito il proprio domicilio.

– foto ufficio stampa Carabinieri Oristano –

(ITALPRESS).