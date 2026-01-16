Furti continui in un cimitero nella provincia di Salerno, un arresto

SALERNO (ITALPRESS) – E’ finito agli arresti domiciliari un uomo ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti all’interno del cimitero di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. L’indagato raggiunto da una misura cautelare, eseguita dai carabinieri, deve rispondere di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento.

La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura. L’uomo, avrebbe messo a segno numerosi furti di oggetti d’ornamento all’interno delle cappelle funerarie del cimitero di Capaccio Paestum. I furti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sono avvenuti in un periodo compreso tra ottobre e novembre 2025. Durante le operazioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diversi ornamenti.

