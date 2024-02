Furio Valcareggi “Tra Hamrin e mio padre Ferruccio un bel rapporto”

FIRENZE (ITALPRESS) - "E' stato un giocatore importante, mio padre l'ha allenato per quattro anni e tra i due c'è stato un bel rapporto anche se non parlavano molto". Lo ha detto Furio Valcareggi, figlio di Ferruccio ex tecnico della Fiorentina, intervenuto alla camera ardente di Kurt Hamrin. xb8/gm/gtr