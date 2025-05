Fuori ‘Something Beautiful’, il nuovo album di Miley Cyrus

MILANO (ITALPRESS) – È uscito oggi, venerdì 30 maggio, “Something Beautiful” (Columbia/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’uscita dell’album è accompagnata dal video del nuovo singolo “Easy Lover”.

Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto. L’album è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). Intanto, il singolo “End of the world” è da tre settimane nella TOP 3 dei brani più trasmesso in radio in Italia.

Il brano è accompagnato da un video musicale disponibile sulla pagina YouTube ufficiale dell’artista. L’album, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack. L’album sarà accompagnato dall’uscita di un visual film “Miley Cyrus: Something beautiful”, che dopo l’anteprima del prossimo 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il 27 giugno, come evento speciale.

– Foto Ufficio stampa On-Outnow –

(ITALPRESS)