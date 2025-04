Fuori ‘Nonostante tutto’, il nuovo singolo di Cremonini ed Elisa

MILANO (ITALPRESS) – È uscito in radio e sulle piattaforme digitali “Nonostante tutto“, il nuovo singolo che vede insieme Cesare Cremonini ed Elisa. Il brano, racconta Cremonini, “è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. “Nonostante tutto” è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”.

