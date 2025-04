I funerali del Papa su tutti i media internazionali “Bagno di folla per l’ultimo saluto”

ROMA (ITALPRESS) – Esequie “grandiose” per quanto riguarda il numero delle persone presenti, una sepoltura semplice, addirittura “umile”, per il Papa “degli ultimi“ ed infine un’intensa attività delle cancellerie internazionali in incontri “straordinari”, non solo per la cornice in cui sono avvenuti. Sono questi gli elementi rilanciati più spesso dalle prime pagine dei media internazionali per descrivere la giornata che ha visto dare l’ultimo saluto a Papa Francesco.

Il Pontefice “sepolto dopo un funerale che ha contato la presenza di leader mondiali, rappresentanti di famiglie reali e 400 mila fedeli”, sintetizzano con parole simili sia il quotidiano britannico The Guardian che la Bbc.

In Francia, l’emittente Bfmtv rilancia brani dell’omelia del cardinale Giovani Battista Re, sugli “innumerevoli gesti” e le “esortazioni” di Papa Francesco “a favore dei rifugiati e degli sfollati”. Il quotidiano francese Le Figaro si domanda chi potrà essere il successore di Bergoglio, eletto da un conclave in cui “i cardinali elettori, quasi l’80% dei quali scelti dallo stesso Francesco, avranno il difficile compito di eleggere il suo successore”. Il quotidiano di Parigi ricorda infine che il conclave “dovrà svolgersi entro 15-20 giorni”.

Dal mondo arabo, Al Jazeera sottolinea che “centinaia di migliaia di fedeli cattolici hanno riempito San Pietro e le strade della capitale italiana per dare il loro addio a Papa Francesco”. Sempre l’emittente nota che la cerimonia funebre ha contato anche la presenza di “decine di capi di Stato e leader mondiali” accanto a “coloro che stanno ai margini della società”, ovvero le persone di cui Papa Francesco ha sempre fatto un punto cardine del proprio pontificato.

Il quotidiano spagnolo El Pais osserva che “i leader del mondo e la gente comune si congedano da papa Francesco nel mezzo della vertigine della Chiesa per la scelta di un successore”. Il giornale ricorda anche un brano dell’omelia del cardinale Re, che cita il messaggio del Pontefice a favore della costruzione “di ponti e non di muri”.

In Australia, Il Sidney Morning Herald apre con il “colloquio straordinario” avvenuto fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, prima dell’inizio delle esequie. Anche il canadese The Globe and Mail sottolinea l’imponenza della folla riunita nelle strade di Roma per salutare il Papa, mentre il sito filippino Rappler nota “un funerale dalla massiccia presenza” di fedeli ma con “un’umile sepoltura”, come ha voluto lo stesso Francesco.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).