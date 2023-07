ROMA (ITALPRESS) – Folla a Piazza del Popolo, a Roma, per l’ultimo saluto ad Andrea Purgatori, il giornalista morto il 19 luglio per un problema cardiopolmonare, secondo quanto evidenziato dall’autopsia. Le esequie sono state celebrate nella Chiesa degli Artisti, la Basilica Santa Maria in Montesanto. Ieri la camera ardente in Campidoglio. All’uscita del feretro, portato a spalla dai vigili del fuoco, la piazza ha tributato un lungo applauso al giornalista.

foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).

