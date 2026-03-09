Fumi tossici in un magazzino nel Cagliaritano, una persona in ospedale

CAGLIARI (ITALPRESS) – Intervento complesso dei Vigili del fuoco questa mattina in un magazzino nella zona industriale di Sestu, in provincia di Cagliari. A far scattare l’allarme è stata la presenza di sostanze chimiche all’interno di alcuni locali di un’attività commerciale.

Sul posto sono intervenute due squadre della centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando di cui una del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dove gli operatori con strumenti e dispositivi di protezione individuale in dotazione, hanno effettuato le verifiche per rilevare la tipologia delle sostanze utilizzate ed effettuato il monitoraggio dell’aria all’interno dei locali, ripristinando le condizioni di sicurezza nella struttura. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario del servizio territoriale di emergenza per aver respirato i fumi tossici e trasferita in ambulanza in uno degli ospedali di Cagliari per dei controlli.

