Fumarola “Troppi morti sul lavoro per un Paese che si dichiara civile”

ROMA (ITALPRESS) - Sul tema della sicurezza sul lavoro "non abbiamo mai abbassato la guardia. E non possiamo abbassarla. Sono stati fatti dei passi in avanti anche nel lavoro con il ministero e con il governo. Serve una grandissima alleanza fra tutte le forze del lavoro, il ministero e il governo. Pensiamo che bisogna assolutamente inserire, così come abbiamo provato a fare, ma non basta, nei programmi scolastici il tema della sicurezza e del rispetto della vita. I troppi morti sono veramente una vergogna per un paese che si dichiara civile". Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine di un presidio organizzato dal sindacato di fronte all'ambasciata dell'Iran a Roma.