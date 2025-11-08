ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con profonda convinzione le parole di Papa Leone XIV, che ha ricordato oggi come il lavoro debba essere una fonte di speranza e di vita, capace di valorizzare la creatività dell’uomo e la sua capacità di fare il bene. Il suo appello a costruire opportunità occupazionali stabili e dignitose, in particolare per i giovani, tocca il cuore della nostra azione sindacale”. È quanto ha sottolineato la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola che oggi ha partecipato a Piazza San Pietro al Giubileo del mondo del lavoro insieme ad una folta delegazione di dirigenti, delegati ed operatori della Confederazione.

“Come CISL crediamo che non possa esserci sviluppo autentico, né progresso sociale, se il lavoro non è libero, sicuro, partecipato e giustamente retribuito. Le istituzioni, il mondo produttivo e la società civile devono raccogliere insieme questa sfida, promuovendo un nuovo Patto che metta al centro la persona, la dignità, la stabilità e qualità del lavoro, il futuro delle nuove generazioni. È un invito che sentiamo pienamente nostro: costruire un’economia che offra prospettive certe, che non lasci nessuno indietro e che restituisca fiducia e stabilità a chi oggi vive l’incertezza”, ha aggiunto Fumarola che al termine dell’udienza ha salutato il Pontefice sul sagrato della Basilica di San Pietro.

– Foto ufficio stampa CISL –

(ITALPRESS).