ROMA (ITALPRESS) – “Le parole del presidente Mattarella ci invitano a fare sempre di più, noi abbiamo un problema di salari, non abbiamo un problema di quantità del lavoro ma di qualità del lavoro, l’esigenza di alzare i salari è sotto gli occhi di tutti, lo si può fare aumentando la produttività redistribuendola sulle buste paga, lo si può fare rinnovando tutti i contratti pubblici e privati”. Lo ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, a margine dell’evento celebrativo del 75mo anniversario della fondazione del sindacato.

“Noi insistiamo molto per rinnovare quei contratti, penso al pubblico impiego, per i quali ci sono delle risorse ingenti messe a disposizione. Mai era capitata una cosa del genere. Se noi vogliamo davvero dare una risposta a lavoratrici e lavoratori – ha aggiunto – bisogna che ognuno assuma il proprio pezzo di responsabilità e rinnovare i contratti fa parte di questo. Poi è chiaro che serve qualificare il lavoro, quindi più investimenti, stabilizzare il lavoro precario. Facciamo nostro il monito del presidente della Repubblica e cerchiamo quotidianamente di metterlo in pratica”, ha concluso Fumarola.

