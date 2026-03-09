Fulminacci torna con il nuovo album “Calcinacci” in uscita il 13 marzo

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’intensa esperienza alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, Fulminacci si prepara a pubblicare il suo nuovo album “Calcinacci”, in uscita venerdì 13 marzo. “È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate – racconta Fulminacci – La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire”.

Per accompagnare l’arrivo del disco, il cantautore annuncia tre appuntamenti speciali al cinema con “Calcinacci” il cortometraggio, che lo vede protagonista e che espande in forma cinematografica l’universo narrativo dell’album. Il progetto segna un passo inedito nel percorso creativo di Fulminacci: non un semplice videoclip, ma un vero cortometraggio, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello che hanno contribuito alla scrittura insieme a Fulminacci e Giovanni Nasta. Con la partecipazione tra gli altri di attori del calibro di Pietro Sermonti e Francesco Montanari, il film racconta in forma parallela e cinematografica le atmosfere e le storie contenute nel disco. L’idea nasce dal desiderio dell’artista di sperimentare un linguaggio visivo più ampio rispetto al formato tradizionale del videoclip, costruendo una narrazione capace di affiancare la musica senza limitarla. L’annuncio è stato anticipato dal trailer pubblicato sui canali social dell’artista. Con l’acquisto del disco sarà possibile accedere alle proiezioni del film nei cinema di Roma, Napoli e Milano.

