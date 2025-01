Fukuoka, Budapest e Venezia le mete più romantiche per San Valentino

ROMA (ITALPRESS) - Da Venezia a Fukuoka, in Giappone. Queste le mete preferite per San Valentino, secondo quanto emerge da una classifica stilata da Booking.com delle 10 destinazioni più romantiche del mondo, in base alle analisi delle luoghi che hanno registrato il maggiore incremento nelle ricerche. Fukuoka si piazza al primo posto con un incremento delle ricerche online del 551%. In seconda posizione c'è Budapest: la capitale ungherese fa registrare un aumento delle ricerche del 130%. Terza in classifica è Atene, seguita da Venezia, la quarta città più romantica del mondo. Un giro in gondola lungo i canali, una cena romantica in Piazza San Marco e l'atmosfera unica della città lagunare la rendono una delle mete più ambite per gli innamorati. La classifica vede poi Patong Beach, in Thailandia, con un aumento del 110%, Cracovia e Florianopolis, in Brasile. Roma si posiziona ottava in classifica: la Capitale ha un +106% di ricerche come destinazione per trascorrere la giornata di San Valentino. Al nono posto c'è Hurghada, destinazione di mare in Egitto, e, ultima in classifica, Parigi, dove una passeggiata lungo la Senna, una cena a lume di candela con vista sulla Torre Eiffel o un giro in battello rendono questa città perfetta per San Valentino. mgg/gtr