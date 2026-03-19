ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino lancia il progetto Fucino Libri, una serie di appuntamenti periodici di approfondimento con autori e scrittori su temi di attualità, geopolitica e macroeconomia. Protagonista del primo incontro è stato “Il XX secolo non è finito. Transizioni e Ambiguità”, scritto dal diplomatico e Ambasciatore Sergio Vento.

Nel testo vengono approfondite tutte le crisi del Ventesimo Secolo, evidenziando come queste si siano puntualmente riproposte, dal Baltico al mar Nero, dal Vicino Oriente al Golfo, dai vari scacchieri africani all’Indo-Pacifico. Si tratta di una raccolta di esperienze e testimonianze che esaminano l’erosione della governance, indispensabile ad un sistema multipolare di relazioni internazionali. L’incontro ha inoltre rappresentato l’occasione per approfondire alcune delle principali crisi geopolitiche contemporanee e le loro implicazioni per l’Europa e per il sistema internazionale.

“E’ un manuale contro l’amnesia – il commento dell’autore, Sergio Vento -. Quell’amnesia, purtroppo, che continua a imperversare quando si cerca di interpretare in maniera frettolosa degli eventi del paranormale internazionale. Nel libro mi concentro su quelle che sono state le evoluzionidal 1990-91 ad oggi, dalla fine della Guerra Fredda, dove sono stati adottati degli indirizzi basati su falsi convincimenti. Il convincimento che la fine della guerra fredda sarebbe bastata a seppellire per sempre tutti i confronti, gli antagonismi di quell’arco di crisi europeo, che va dal Baltico al Mar Nero al Mediterraneo orientale; il convincimento è che la rinnovazione della Germania avrebbe portato ad una forte integrazione anche politica, oltre che finanziaria e monetaria dell’Europa; infine, il convincimento che saremmo andati verso un mondo unipolare dominato dalla potenza finanziaria e tecnologica degli Stati Uniti e credendo che la Cina potesse essere facilmente integrata attraverso la partecipazione all’Organizzazione Mondiale del Commercio come fabbrica del mondo di prodotti a basso costo”.

“Quella a cui diamo il via con questo incontro è un’iniziativa importante, a cui la nostra banca attribuisce un rilievo strategico, perchè si inserisce nella nostra politica di sostegno alle attività culturali, che rappresentano una ricchezza del nostro territorio e della nostra attività professionale – ha detto il Presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi -. Noi crediamo che investire in cultura abbia anche un valore di rilievo economico per la nostra azienda, quindi continueremo a farlo con grande convinzione e con risultati molto importanti”.

“Siamo molto felici di poter inaugurare una serie di appuntamenti che speriamo possano avere luogo con regolarità e attirare lo stesso interesse di questo primo incontro – il commento del responsabile Direzione Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale di Banca del Fucino, Vladimiro Giacchè -. Inauguriamo questo tipo di appuntamenti con un testo veramente molto importante dell’ambasciatore Sergio Vento, che è un libro straordinario, un libro di storia, di memorie personali e soprattutto ci insegna che quello che succede oggi, in realtà ha delle radici molto profonde”.

-foto mec/Italpress –

(ITALPRESS).

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