NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ stata una giornata decisiva per la Campania con un risultato storico, direi proprio che sono soddisfatto”. Così il governatore Vincenzo De Luca che a margine dell’inaugurazione del nuovo centro di neuroimmunologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, commenta la firma sull’accordo di coesione tra Governo e Regione Campania, arrivata stamattina a Palazzo Chigi. “Questa vicenda – sottolinea il presidente della Campania – è durata un anno, anche troppo, con momenti di confronto molto duro con il Governo. Negli ultimi giorni devo dire che abbiamo avuto un’accelerazione decisiva da parte del ministro della Coesione e della presidenza del Consiglio e siamo arrivati a concludere finalmente questo accordo che impegna in totale sei miliardi e 200 milioni di euro. Una parte delle risorse – ricorda De Luca – sono state anticipate negli anni scorsi e oggi completiamo questo accordo che ci consente di finire dei progetti che erano rimasti sospesi nel campo della cultura, dello spettacolo, dell’assetto del territorio, della viabilità e della sanità”.

“Partiamo finalmente con la gara per l’ospedale degli Incurabili, nel centro storico di Napoli, abbiamo il finanziamento per il Santobono e completiamo i fondi per il progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi che prevede la realizzazione di un parco pubblico, della sede della Regione, un riassetto del trasporto pubblico tra Eav e Stazione centrale e poi decine di altri interventi rivolti alle imprese e alle famiglie. Ci sono i fondi per il trasporto scolastico gratuito, insomma, una rivoluzione per cui possiamo essere soddisfatti. Abbiamo combattuto – prosegue ancora il presidente della Regione Campania -. Ringrazio chi ci ha dato una mano e abbiamo ora le risorse che sono finanziarie ma anche di orgoglio campano per la dignità delle istituzioni regionali. Abbiamo concluso stamattina in un clima di collaborazione, ma anche di rispetto reciproco, ci siamo mossi in questo anno mantenendo la testa alta” sottolinea De Luca.

– Foto: Xc9/Italpress –

(ITALPRESS).