Fs, Tanzilli “Stiamo realizzando infrastrutture per movimentazione del Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo realizzando una serie di infrastrutture che servivano alla movimentazione del nostro Paese, a connettere ancora di più territorio e persone. Stiamo realizzando l'alta velocità al sud, dove mancava, stiamo connettendo ulteriormente i territori e le persone, e soprattutto andiamo avanti con il processo di internazionalizzazione molto spinto che stiamo facendo nel resto d'Europa". Lo ha detto Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Fs, a margine della presentazione del documentario su Nicola Pietrangeli, che da oggi sarà trasmesso sui Frecciarossa. xc3/ads/mca2