BARI (ITALPRESS) – “La città di Bari si appresta ad affrontare un percorso che la vedrà sempre più proiettata ad essere un punto di riferimento in italia, con obiettivi sempre più ambiziosi e strategici; siamo fortemente convinti che il nostro sindaco Vito Leccese e la nuova giunta, saprà affrontare al meglio il tutto, con la giusta visione e con le adeguate competenze. Questo il mio augurio di buon lavoro alle donne e agli uomini della nuova giunta comunale, che troverà in noi di Nuova Fiera del Levante, degli alleati pronti a dare il proprio contributo”. Così, in una nota, il presidente della Fiera del Levante di Bari, Gaetano Frulli, dopo la nomina della nuova giunta del Comune da parte del sindaco Vito Leccese.

– Foto ufficio stampa Nuova Fiera del Levante –

(ITALPRESS).