Frosinone, minaccia la compagna con un coltello e ferisce un Carabiniere: arrestato

ROMA (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la propria compagna e aver ferito uno dei carabinieri intervenuti per salvarla. La vittima, sfinita dalle continue vessazioni subite nel tempo, ha trovato la forza di chiedere aiuto al numero di emergenza durante l’ennesimo violento litigio. In questa occasione, l’uomo l’aveva minacciata brandendo un coltello della lunghezza di ben 27 centimetri.

All’arrivo dei militari nell’abitazione della coppia, la furia dell’uomo non si è placata: il malvivente si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli e, nel tentativo di evitare il controllo, ne ha ferito uno. Solo grazie al pronto intervento di un’altra pattuglia giunta in supporto, e con non poca difficoltà, l’aggressore è stato finalmente immobilizzato e messo in sicurezza.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri non si sono limitati a recuperare e sequestrare l’arma bianca utilizzata per la minaccia alla compagna. All’interno dell’appartamento è stata infatti scoperta una vera e propria attività di coltivazione e spaccio di stupefacenti. I militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 3 piante di marijuana, vari blister contenenti semi di cannabis, un bilancino di precisione, e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il Carabiniere rimasto ferito durante la colluttazione è stato immediatamente trasportato e medicato presso il locale pronto soccorso. Fortunatamente, ha riportato lesioni lievi giudicate guaribili in pochi giorni. L’uomo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rispondere delle gravi accuse a suo carico.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).