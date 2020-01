FRODE SUI FONDI PUBBLICI, SEQUESTRATI TRE TRAGHETTI

Tre traghetti della N.G.I., incorporata dalla Caronte & Tourist Isole Minori, sono stati sequestrati dalla guardia di Finanza. Si tratta delle navi “Pace”, “Caronte” e “Ulisse”, attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica. Sequestrate anche somme di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie per oltre 3,5 milioni di euro. I reati ipotizzati sono truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana.

Le indagini hanno consentito di accertare che la nave “Pace” presentava gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta, come previsto dal bando che la N.G.I. S.p.A. si era aggiudicata nel 2015. Inoltre si sono verificati nel tempo sostituzioni irregolari del traghetto designato, con le navi “Caronte” e “Ulisse”, anch’essi carenti dei requisiti previsti per il trasporto delle persone a mobilità ridotta.

(ITALPRESS).