Friuli Venezia Giulia, Zilli “Il ruolo delle donne è centrale nella cultura della prevenzione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Si tratta di un evento di grande valore, promosso con determinazione da Andos Udine per trasmettere alle donne messaggi di fiducia e serenità. Noi donne siamo capaci di straordinaria forza e, attraverso questa iniziativa benefica, il gesto di donare gli abiti da sposa acquista un significato profondo”. Lo ha detto l‘assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine di un evento a Martignacco organizzato dall’Associazione donne operate al seno.

Sottolineando come sia stato emozionante assistere alla sfilata e cogliere l’impegno profuso nell’organizzazione di un appuntamento così significativo, l’assessore ha affermato che il ruolo delle donne è fondamentale nella diffusione della cultura della prevenzione.

“Eventi come questo – ha concluso l’assessore -, realizzati grazie all’opera di Andos, veicolano messaggi propositivi essenziali per tutte noi. Esprimo quindi il ringraziamento dell’Amministrazione regionale ad Andos e alla presidente Maria Angela Fantin per un’iniziativa che qualifica la solidarietà femminile e la condivisione nei momenti di gioia”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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