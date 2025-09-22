Friuli Venezia Giulia, Zannier “Chiesta la calamità eccezionale per il maltempo di questa estate”

TRIESTE (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, ha disposto di chiedere al ministero delle Politiche agricole la dichiarazione di ‘eccezionale calamità naturale’ per le grandinate che si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia il 26 giugno e il 12 luglio scorsi.

Nello specifico, a giugno furono investiti i territori comunali di Bicinicco, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Santa Maria la Longa, mentre il maltempo di giugno colpì Pocenia. I danni stimati per le colture dei comuni così delimitati ammontano a oltre 9 milioni di euro per Pocenia e a oltre 27 milioni di euro per i restanti comuni interessati.

Le imprese agricole danneggiate dovranno presentare le domande di indennizzo all’Ispettorato regionale dell’agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell’esistenza di eccezionalità degli eventi sopracitati.

L’assessore evidenzia comunque che “sarà ben difficile ottenere un ristoro anche qualora venga riconosciuto lo stato di eccezionalità in quanto, i danni da avversità atmosferica sono per legge assicurabili con agevolazione e non indennizzabili. Oramai solo chi è assicurato – così Zannier – può dormire sonni relativamente tranquilli, vista anche la frequenza degli eventi estremi, in caso diverso le speranze sono davvero poche”.

-Foto regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).