Friuli-Venezia Giulia, Roberti “600 mila euro per eventi su legalità e truffe”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Questo 2026 sarà un anno interamente dedicato a eventi speciali sul tema della legalità e, in particolare, sul contrasto alle truffe. Con la legge di Stabilità abbiamo messo in campo un finanziamento da 600mila euro, suddiviso in 150mila euro per ciascuna delle quattro province, per realizzare grandi appuntamenti di sensibilizzazione su una problematica purtroppo molto presente nelle cronache odierne, dai raggiri telematici a quelli bancari”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza del Friuli-Venezia Giulia Pierpaolo Roberti intervenendo al Politeama Rossetti di Trieste assieme al Colonnello Gianluca Migliozzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, in occasione delle celebrazioni dedicate a Salvo D’Acquisto. Il 25 febbraio 2025 Papa Francesco ha dichiarato “Venerabile” Salvo D’Acquisto, giovane vice brigadiere dei Carabinieri che nel 1943, a Torre di Palidoro, in Lazio, sacrificò la propria vita durante un rastrellamento nazista per salvare 22 civili innocenti. La giornata del 25 febbraio è dedicata a ribadire i valori incarnati da D’Acquisto – coraggio, senso dello Stato, spirito di sacrificio – e quelli propri dell’Arma dei Carabinieri, offrendo alla città un momento di riflessione e condivisione.

Le scuole medie e superiori hanno risposto in gran numero con la presenza di 1200 studenti, ai quali i Carabinieri specializzati nel settore hanno illustrato le tipologie di truffe più diffuse, i segnali d’allarme a cui prestare attenzione, le norme di prevenzione dal bullismo e dal cyberbullismo e le modalità per richiedere tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine. L’esponente della Giunta ha spiegato come le truffe telematiche riguardino ormai anche i giovanissimi, citando il target specifico del trading online che punta a piccoli importi, mentre i raggiri bancari arrivano a sottrarre cifre ingenti ai malcapitati. Secondo Roberti l’unico modo per difendersi è “fare informazione e far comprendere i campanelli d’allarme, evidenziando come la sinergia con l’Arma dei Carabinieri permetta di trasmettere il senso della giustizia e il rispetto delle regole necessari per vivere in una società pacifica”. A condurre l’incontro è stato Davide Calabrese degli Oblivion, anche prestigiatore, che attraverso dimostrazioni pratiche ha illustrato alcune tecniche di manipolazione e mentalismo utilizzate dai truffatori, aiutando il pubblico a riconoscerle. L’evento culminerà in serata con il concerto gratuito della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. La storica formazione di oltre cento elementi proporrà un vasto repertorio che includerà il brano “Presente”, composto dal maestro Martinelli proprio in omaggio al sacrificio di Salvo D’Acquisto.

