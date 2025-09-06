Friuli-Venezia Giulia, Riccardi “Prevenzione e rete oncologica strategia regionale”

UDINE (ITALPRESS) – “Questa iniziativa rappresenta un tassello importante per contribuire a promuovere un cambiamento culturale, anche nell’ambito della prevenzione, al fine di ridurre il rischio di ammalarsi. In particolare, la diffusione di buone pratiche e la sensibilizzazione sui corretti stili di vita sono strumenti essenziali per contrastare l’insorgenza delle malattie oncologiche”. Questo il concetto espresso oggi a Precenicco l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della cerimonia di inaugurazione del punto informativo della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt). Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, la prevenzione oncologica rappresenta un pilastro determinante per la salute delle persone e richiede un impegno condiviso e crescente. È necessario investire maggiormente nell’alleanza con i Comuni e con le organizzazioni di volontariato, come la LILT, “alla quale va la nostra più sincera gratitudine per l’instancabile lavoro svolto sul territorio”, ha aggiunto l’assessore.

Allo stesso tempo, secondo Riccardi, non si può dimenticare che i risultati raggiunti in termini di aumento dell’aspettativa di vita sono il frutto del rispetto e del sostegno costante alla scienza, alla ricerca e al sistema professionale sanitario. Senza questi elementi fondamentali, le conquiste degli ultimi decenni non sarebbero state possibili. Questo percorso, come ha concluso l’assessore, deve proseguire, accompagnato da una revisione complessiva della rete ospedaliera e dalla valorizzazione delle specializzazioni. In questo quadro, l’applicazione del Piano della rete oncologica costituisce la strada maestra per rafforzare qualità, sicurezza e continuità delle cure, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci e innovativi.

