UDINE (ITALPRESS) – “I simboli, siano una maglietta o una bandiera, rispecchiano un modo di intendere la società: un porsi fatto di dedizione, impegno, lavoro e disponibilità, nel caso degli alpini. Valori che questo sistema esprime ogni giorno con competenza, presenza ed esperienza. Nei momenti complessi, come quelli che stiamo vivendo, gli alpini rappresentano un modello a cui guardare, un esempio da proporre anche ai nostri giovani”. Lo ha sottolineato l’assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, che quest’oggi è intervenuto alla presentazione della nuova polo “Io sono Friuli Venezia Giulia – Alpini” realizzata per la 96esima Adunata nazionale degli Alpini di Biella, dal 9 all’11 maggio 2025.

L’illustrazione si è tenuta nella sede di Udine della Regione. Nel portare il saluto e il sostegno del governatore Massimiliano Fedriga e della Giunta regionale, Riccardi ha ricordato che “alcune parole e alcuni simboli hanno un valore importante: allora una maglietta può diventare una bandiera. E la bandiera, in fondo, è ciò che ci tiene uniti: è il segno della nostra appartenenza e della nostra identità. Così, essere qui, oggi, in questa occasione, e con questo spirito, è qualcosa di positivo e importante”.

“Dietro al cappello alpino e ai simboli delle Penne nere ci sono una storia e un modo di stare insieme che va protetto, raccontato e tramandato. È un modello di società che vogliamo difendere perché oggi, talvolta, rischia di essere banalizzato, preso con troppa leggerezza” ha osservato Riccardi. “Eventi come questo – ha sottolineato ancora Riccardi – ci aiutano a non allentare la presa, a rafforzare quel tessuto sociale che tiene insieme la nostra comunità. Perché viviamo in un tempo fluido, incerto, in cui nulla può più essere dato per scontato. E proprio per questo è fondamentale testimoniare con coerenza i valori che ci guidano. Ciò che vediamo oggi non è solo una maglietta e non è solo una presenza: è l’espressione concreta di un impegno civile e sociale che ha un valore profondo, che merita rispetto e attenzione”.

Alle 8 Sezioni regionali degli Alpini saranno consegnate 10mila polo acquistate con contributo regionale, ma anche con la compartecipazione di ciascun alpino, così da essere pronti per la l’Adunata di Biella, per sfilare per la prima volta a livello nazionale con un’unica maglietta, coordinata e curata, al fine di garantire un colpo d’occhio che sarà unico e di grande impatto.

