Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Un grande orgoglio poter ospitare la data zero del tour di Cesare Cremonini”

TRIESTE (ITALPRESS) – “È un grande orgoglio per la Regione poter ospitare all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia la data zero dell’attesissimo tour di Cesare Cremonini, che torna ad abbracciare il pubblico sulla scia del grande successo del suo ultimo album, confermandosi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale. Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del nostro territorio come luogo capace di attrarre produzioni culturali di altissimo livello”. Commenta così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga l’annuncio con il quale viene lanciata la data del concerto in Friuli Venezia Giulia della popstar Cesare Cremonini.

L’evento si terrà nella riqualificata area dell’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia il 31 maggio, dove verrà ospitata la data zero del tour CREMONINI LIVE26. Il concerto è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR. I biglietti per il concerto di Gorizia saranno disponibili da domani alle 10 su Eilo.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it. Info su livenation.it/cremonini.

L’evento rientra nella rassegna “GoToPordenone&Friends”, programma che unisce Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale europea della cultura a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Una serie di iniziative tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre attività messe in campo per valorizzare e coinvolgere tutto il territorio regionale nel 2026.

La location che ospiterà la tappa dell’artista è frutto del recupero e della valorizzazione dell’area, considerata una testimonianza significativa dell’architettura aeronautica e un elemento identitario per il territorio, che promette di diventare un grande parco della musica del Friuli Venezia Giulia.

“La Capitale europea della Cultura – spiega Fedriga – non esaurisce la sua eco e Gorizia si conferma città transfrontaliera vocata ai grandi eventi, in grado di coniugare cultura, musica e promozione del territorio. Cesare Cremonini è un artista dalla forte identità italiana e, come tutte le grandi voci del pop moderno, ha saputo attraversare non solo le generazioni ma anche i confini, parlando a un pubblico ampio e internazionale”.

“Quello di Gorizia è sicuramente un appuntamento di assoluto rilievo nazionale ed internazionale vista anche la collocazione geografica della data zero, che dà ancora più forza all’intero tour grazie alla scelta del capoluogo isontino compiuta dall’artista, che anticipa di una settimana il doppio concerto di Roma e la successiva tappa milanese. L’aeroporto Duca d’Aosta, riqualificato grazie all’intervento della Regione nell’ambito dei progetti di Go!2025 – conclude il Governatore Fedriga – si trasformerà così in un grande parco della musica, uno spazio aperto e simbolico dedicato agli spettacoli dal vivo, capace di valorizzare ulteriormente la vocazione culturale e turistica della nostra regione”.

