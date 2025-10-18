Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Strategico rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Le prime giornate della missione a Washington hanno confermato quanto sia strategico rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti. La partecipazione a momenti istituzionali di alto livello e gli incontri con aziende che guardano con interesse al Friuli Venezia Giulia, ci permettono di costruire un dialogo concreto e orientato agli investimenti”. Così il governatore Massimiliano Fedriga a commento delle prime due giornate di missione negli Usa, a Washington, assieme all’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Il massimo esponente della Giunta ha preso parte alla cena di benvenuto organizzata per la delegazione straniera, alla quale erano presenti, tra gli altri, le autorità istituzionali locali, il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulé e i vertici di alcuni dei principali player industriali del Paese, tra cui Stellantis, Ferrari, Enel e Leonardo. Nella giornata successiva Fedriga ha incontrato diverse realtà produttive: alcune di esse hanno già investito in Italia, mentre altre stanno valutando con attenzione le opportunità offerte dal Friuli Venezia Giulia. Un momento di particolare rilievo è stato rappresentato dagli incontri con alcuni think tank statunitensi, soggetti di riferimento nel dibattito politico e strategico nazionale.

Questi appuntamenti hanno consentito di approfondire scenari globali e di rafforzare la consapevolezza del ruolo che il Friuli Venezia Giulia può giocare come ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti, soprattutto nei settori dell’innovazione e della competitività industriale. In seguito il governatore ha partecipato al ricevimento ospitato dall’ambasciatore d’Italia a Washington, Marco Peronaci, alla presenza dei ministri Daniela Santanchè e Luca Ciriani, del viceministro Vannia Gava e di rappresentanze istituzionali italiane e statunitensi. Infine, Fedriga ha avuto un colloquio con l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, volto ad approfondire prospettive di collaborazione, possibili sviluppi e nuove opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia. “L’attenzione nei confronti della nostra regione – ha concluso il governatore – rappresenta un segnale importante della crescente attrattività del Friuli Venezia Giulia come luogo di innovazione e come partner affidabile nelle relazioni economiche internazionali”.

