Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Sin quando ci sarà Hamas in Palestina la pace non potrà esserci”

GORIZIA (ITALPRESS) – “Penso che un’iniziativa come il Festival del Cambiamento sia utile alla riflessione per approfondire temi e costruire una discussione che non sia preordinata e che non sfoci nemmeno nelle banalità o nei luoghi comuni: la situazione che il mondo sta vivendo è drammaticamente peggiorata; è preoccupante e mi auguro che il piano presentato dal presidente degli Stati Uniti possa trovare una via effettiva che conduca alla fine delle ostilità”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga aprendo il suo intervento al Festival del Cambiamento, forum speciale GO!2025 dedicato a “Gorizia città della pace giusta” in svolgimento al polo didattico goriziano dell’Università di Trieste.

Fedriga ha ringraziato per la presenza ai lavori del forum l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla Alsubousi, auspicando che “gli Eau possano trovare sempre più spazio perché hanno dimostrato responsabilità, capacità di dialogo e di leadership in quell’area geografica per ricercare la pace”. Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha poi espresso una serie di affermazioni che ha definito “scomode” ma necessarie, visto che “chi rappresenta le istituzioni deve sapere dire anche cose scomode e non semplicemente quelle che creano compiacimento nella platea”.

“Sono preoccupato di come il conflitto si stia infiltrando all’interno delle nostre comunità e della nostra società e di come – ha rimarcato Fedriga – una parte, mi auguro sempre minoritaria, e lo abbiamo visto a Bologna ieri, a Torino e a Roma, inizi a guardare con occhi di favore organizzazioni terroristiche che hanno cercato civili inermi per massacrarli. Ho guardato ogni singolo fotogramma del video su Saturday-October-seven.com e da lì si capisce bene cosa significhi terrorismo: Hamas è entrato nelle case per ammazzare consapevolmente cittadini, bambini, e non militari israeliani”.

Fedriga ha invitato a distinguere. “So bene che oggi sarebbe molto più comodo parlare di pace, ma serve procedere senza ipocrisie e per questo dobbiamo distinguere ciò che è terrorismo da uno Stato: fino a quando ci sarà Hamas in Palestina la pace non potrà esserci. Dobbiamo – ha indicato Fedriga – difendere le democrazie, supportare tutti i Paesi arabi che stanno procedendo con determinazione verso il processo di pace e di dialogo in quell’area geografica”.

Il festival, aperto dagli interventi del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, del presidente di Unioncamere Andrea Prete e della rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli, continua per tutto il giorno attraverso approfondimenti con rappresentanti diplomatici, docenti ed esponenti del mondo economico.

-Foto Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).