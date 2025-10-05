Friuli Venezia Giulia, Fedriga ritira con l’assessore Callari il riconoscimento speciale dalla Consulta regionale

GORIZIA (ITALPRESS) – “Il premio che ritiro io oggi a nome della Regione va a tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia: abbiamo fatto tanti passi avanti e questa è opera di realtà associative, del volontariato, di soggetti come la Consulta che in questi anni hanno continuato a lavorare per migliorare le risposte che riusciamo a dare alla società. La Regione ha cercato certamente di dare risposte normative e finanziarie, ma è soltanto un piccolissimo passo: se non c’è una comunità che si muove insieme, una rete che lavora a queste risposte, non bastano risorse e leggi per realizzare un’evoluzione di civiltà”. Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga ritirando a Gorizia, dal presidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, Mario Brancati, il premio speciale del Premio solidarietà 2025.

Il premio è stato assegnato – alla presenza dell’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari – alla Regione “per essersi distinta a livello nazionale per un quadro normativo di avanguardia accompagnato da azioni concrete e da un continuativo impegno di risorse economiche finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabilità e per aver riconosciuto la ricchezza e l’importanza di mantenere un costante e proficuo dialogo tra le diverse Direzioni regionali e la Consulta”.

Il presidente Brancati nel suo intervento ha rimarcato come il Friuli Venezia Giulia sia da sempre nel campo del welfare un modello di riferimento per tutte le Regioni italiane, prima Regione per investimenti – negli ultimi 6 anni aumentati del 60 per cento – e ha tributato un ringraziamento all’assessore alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi per aver promosso fin dagli esordi del percorso della legge regionale 16/2022 a favore delle persone con disabilità un confronto franco e trasparente con tutti i portatori di interesse, in primis la Consulta. Brancati ha ringraziato anche l’assessore Callari per l’impegno profuso, tra l’altro, per rendere effettivamente accessibili le sedi di competenza del Patrimonio regionale.

Per parte sua Callari ha espresso a margine della premiazione “gratitudine per il riconoscimento perché quando un’amministrazione pubblica si occupa dei più fragili, questo è un segno di grande civiltà e il motto ‘nessuno deve restare indietro’ in questa regione è concretamente applicato”.

Lo stesso governatore Fedriga ha consegnato gli altri tre premi speciali della Festa della solidarietà, quest’anno alla diciottesima edizione e in coincidenza con il quarantesimo di attività della Consulta: il Centro di assistenza e terapia occupazionale di Nova Gorica, la Basilica di Aquileia, Fvg Musica Live. L’assessore Callari ha consegnato la medaglia d’oro al già rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, che ha ricevuto il riconoscimento assieme a Elena Bulfone e Mario Pellegrini. Presenti tra gli altri, il testimonial di quest’anno – Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennistavolo -, la presidente della Fondazione Carigo Roberta Demartin, la presidente di Bluenergy Alberta Gervasio, l’assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Romano, il sindaco di Nova Gorica Samo Turel.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).