Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Le misure a favore della natalità e della genitorialità sono straordinariamente importanti”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Le misure a favore della natalità e della genitorialità inserite in questa manovra sono straordinariamente importanti. Il sostegno economico di 250 euro per i primi dodici mesi del bambino è un intervento di carattere generale rivolto a tutte le madri sopra i 30 anni, mentre il contributo di 500 euro è pensato per supportare la natalità in Friuli Venezia Giulia. Siamo consapevoli che la crisi delle nascite sia un fenomeno culturale che sta interessando l’intero Occidente. Abbiamo deciso però di mettere in campo un pacchetto di iniziative che possiamo anche definire choc per supportare chi in questo momento decide di intraprendere la strada della genitorialità”. Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale il governatore Massimiliano Fedriga nel corso del dibattito sulla manovra di bilancio 2026-28.

“Abbiamo a disposizione queste risorse grazie ai nuovi patti finanziari siglati con lo Stato e a una virtuosa gestione dei nostri bilanci – ha sottolineato Fedriga -. L’accordo sottoscritto invece dal centro-sinistra in passato prevedeva esplicitamente che, in caso di variazione finanziaria per la Regione o per lo Stato, ci dovesse essere la compensazione. Un aspetto che dimostra quanto sia tecnicamente impossibile un aumento di entrate in virtù di quell’accordo”.

“Grazie al lavoro fatto orgogliosamente in questi anni oggi possiamo destinare ben 139 milioni di euro in tre anni per queste misure che speriamo – ha concluso il governatore – possano creare un vero e proprio effetto choc per la natalità e che vengano apprezzate dai cittadini del Friuli Venezia Giulia”.

