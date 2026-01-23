Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Il nuovo Piano di Comunicazione rafforza i legami con il territorio”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Piano di Comunicazione della Regione rappresenta uno strumento prezioso che l’Amministrazione ha voluto adottare con la doppia finalità di rafforzare, sul versante interno, i processi di integrazione operativa tra gli Uffici mentre – sul fronte esterno – di fornire alla comunità un vademecum con indicazioni pratiche e riferimenti normativi per supportarla nella gestione condivisa di attività co-organizzate”. Il documento, approvato stamane dalla Giunta, viene così commentato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Ideato e realizzato dall’Ufficio stampa e comunicazione della Regione, il Piano si sviluppa su sette capitoli e approfondisce gli aspetti legati all’articolazione delle strutture e ai flussi di lavoro e alla gestione dei canali d’informazione, definendo modalità e tempistiche in materia di organizzazione di eventi e di supporto alla creazione di contenuti visivi e multimediali. Particolare attenzione viene riservata all’intreccio tra intelligenza artificiale e privacy: oltre a sottolineare la centralità della decisione umana e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’AI Act e dalla più recente disciplina nazionale – a cui si sommano le disposizioni del nuovo Codice deontologico dei giornalisti, per le attività di informazione istituzionale connesse alle funzioni dell’Agenzia di stampa Regione Cronache -, il Piano pone l’accento sulla formazione e sulla sperimentazione quali leve di innovazione per la Pubblica amministrazione.

Consultabile sul sito www.regione.fvg.it, il documento elenca infine le principali azioni previste per il 2026 e stabilisce misuratori e obiettivi per la valutazione dell’impatto delle attività di comunicazione e informazione della Regione, nella prospettiva di incidere ulteriormente sulla capacità dell’Amministrazione di relazionarsi con il territorio.

