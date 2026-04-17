Friuli Venezia Giulia, Fedriga e Anzil “Orgogliosi per i risultati delle nostre rappresentative al Torneo delle Regioni”

TRIESTE (ITALPRESS) – “I ragazzi e le ragazze delle nostre rappresentative, con il marchio ‘Io sono Fvg’ sulla maglia, hanno dato un contributo importante per far conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello italiano. Questo brand rappresenta certamente il senso di appartenenza alla nostra regione, alle nostre radici ma anche il modo in cui riusciamo a valorizzare il nostro territorio in modo unitario”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi, insieme al vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil e al presidente regionale della Lega nazionale dilettanti Figc Ermes Canciani, ha accolto in Regione i giovani calciatori che hanno preso parte al Torneo delle Regioni, che quest’anno si è tenuto in Puglia. “Con ‘Io sono Fvg’ siamo partiti dall’agroalimentare per poi abbracciare anche altri ambiti come la cultura e lo sport con l’obiettivo di fare squadra. La promozione di un territorio, anche grazie allo sport, è determinante per creare nuove opportunità di sviluppo per una comunità e per i suoi giovani. Partendo da questa convinzione – ha precisato Fedriga -, vogliamo continuare a essere tra le regioni più sportive del nostro Paese grazie a investimenti significativi a tutti i livelli, progettualità importanti ed eventi di portata internazionale”.

La spedizione del Friuli Venezia Giulia in Puglia è stata particolarmente positiva. La rappresentativa Under 15 si è aggiudicata il titolo assoluto superando in finale la Toscana per 3-1, mentre l’Under 17 ha conquistato il secondo posto dietro l’Abruzzo.

Da segnalare anche l’ottimo risultato anche dell’Under 19 Fvg che è stata sconfitta in semifinale dal Lazio e le buone prestazioni della selezione U21 femminile. “I giovani calciatori delle nostre rappresentative – ha sottolineato Fedriga – sono degli esempi magnifici per tanti giovani che vanno stimolati a fare attività fisica nel rispetto di tutti quei valori che lo sport sa trasmettere: fare fatica, mettersi in discussione, accettare le sconfitte, imparare a rialzarsi”.

“Siamo particolarmente orgogliosi per i risultati ottenuti dalle nostre rappresentative – ha detto Mario Anzil -. Il successo della nostra Under 15 riporta il titolo in regione dopo undici anni dall’ultima affermazione, confermando la crescita del nostro movimento calcistico. Il Friuli Venezia Giulia, pur essendo un territorio piuttosto piccolo, ha saputo tenere testa a realtà molto più grandi dal punto di vista demografico. Questo testimonia l’ottimo stato di saluto dello sport e, in particolare, del calcio nella nostra regione”. “Lo sport è soprattutto partecipazione e valori ma sono importanti anche i trofei conquistati. Oltre che ai vertici della Lega nazionale dilettanti, va rivolto un plauso – ha concluso il vicegovernatore – agli staff e ai giocatori che con talento e passione hanno tenuto alto il nome del Friuli Venezia Giulia”.

– Foto ufficio stampa FVG –

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