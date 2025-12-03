TRIESTE (ITALPRESS) – “Presepi FVG è una testimonianza viva della ricchezza del nostro territorio perché unisce tradizione, arte artigiana e il grande lavoro delle comunità e delle Pro Loco, che anno dopo anno contribuiscono a far crescere un’iniziativa capace di coinvolgere centinaia di località e centinaia di migliaia di visitatori. Per questo la Regione sostiene convintamente un progetto che valorizza il Friuli Venezia Giulia e ne rafforza l’attrattività”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenendo oggi nella sede della Regione alla presentazione dell’edizione 2025-2026 di “Presepi FVG – La tradizione che prende forma”, promossa dal Comitato regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia.

Alla presenza del presidente del comitato regionale delle Pro loco Pietro De Marchi e del presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, l’esponente dell’esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha definito la rassegna una eccellenza che caratterizza la nostra regione; la sua storicità, con le 22 edizioni alle spalle, dimostra quanto il sistema Friuli Venezia Giulia sia capace di fare squadra. L’assessore ha evidenziato la partecipazione diffusa di Pro Loco, associazioni locali, parrocchie, scuole, Fondazione Friuli e numerosi volontari all’iniziativa, “un bel segnale che il territorio dà ancora una volta: qui c’è una comunità che lavora insieme”.

Ampio spazio è stato dedicato alla valorizzazione dell’artigianato legato al presepe. “Oltre alla Natività – ha detto Bini – questa rassegna mette in mostra ciò che sta dietro il presepe: il lavoro di tanti artigiani e maestri che custodiscono l’arte e l’artigianalità del Friuli”, ha sottolineato l’assessore, ricordando come l’iniziativa coinvolga ormai centinaia di località, da capoluoghi a frazioni e borghi. L’assessore ha poi ribadito il ruolo della manifestazione nella promozione turistica regionale. “Il dato riguardante i 300 mila visitatori annui conferma la forza di questa iniziativa, che si inserisce a pieno titolo tra quelle che la Regione organizza annualmente per promuovere il territorio in Italia e all’estero. Dai numeri che andremo a presentare nei prossimi giorni, anche il 2025 è stato un anno da record, e questo non avviene per caso, ma anche grazie a eventi come il vostro”. Infine, rivolgendosi ai rappresentanti delle Pro Loco, l’assessore ha riconosciuto il valore del lavoro svolto: “State facendo un’attività molto importante e siete considerati un esempio a livello nazionale. In un momento in cui altrove il sistema fatica, qui continua a crescere”. Il “Giro Presepi FVG”, si presenta anche quest’anno come una vera guida alla scoperta delle Natività del territorio: una mappa georeferenziata (disponibile sul sito www.presepifvg.it) che raccoglie 171 siti censiti in Friuli Venezia Giulia, distribuiti in 101 centri tra capoluoghi, frazioni e località.

In totale, il percorso conta oltre 2.500 Natività visitabili in tutta la regione durante le feste (con ben 24 novità) a cui si aggiungono circa 1.000 presepi del Museo del Presepio di Trieste. L’arte presepiale impreziosirà anche le sedi istituzionali del Consiglio e della Giunta Regionale a Trieste con l’esposizione di una ventina delle migliori opere del Friuli Venezia Giulia.

