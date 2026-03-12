Friuli Venezia Giulia, Bini alla presentazione del Lignano Boat Show: “Con la nuova normativa più strumenti per un settore strategico”

UDINE (ITALPRESS) – “Eventi come il Lignano Boat Show rappresentano un’importante vetrina per un comparto che in Friuli Venezia Giulia è in forte espansione e che contribuisce in maniera significativa alla crescita economica e turistica del territorio. Inoltre, grazie al coinvolgimento attivo degli studenti, questa iniziativa svolge un ruolo fondamentale per formare le nuove generazioni e responsabilizzarle alla cura e al rispetto del mare. La nautica da diporto non è solo passione e tempo libero, ma anche un settore produttivo che genera occupazione, innovazione e nuove opportunità di impresa, su cui la Regione sta investendo con strumenti innovativi”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, partecipando oggi a Udine alla presentazione dell’ottava edizione del Lignano Boat Show, la rassegna dedicata alla piccola nautica che si terrà nei fine settimana del 21-22 e 28-29 marzo nella suggestiva cornice della Darsena Porto Vecchio.

Nel sottolineare il valore strategico del comparto nautico per l’economia regionale e per lo sviluppo turistico della costa, Bini ha ricordato come la Regione abbia recentemente rafforzato il proprio sostegno al comparto con la legge regionale dedicata allo sviluppo della nautica, entrata in vigore nel 2025. “Grazie a questa normativa – ha spiegato – già nel primo anno abbiamo messo a disposizione di imprese e proprietari di imbarcazioni circa 3 milioni di euro, avviando un percorso strutturato di supporto al settore”.

Guardando al futuro, Bini ha annunciato nuove opportunità di sostegno: “Nel 2026 continueremo a investire con decisione. Sono in apertura nuovi bandi contributivi per circa 1,85 milioni di euro, che puntano a sostenere le imprese della filiera nautica, favorire l’innovazione dei servizi e rafforzare la competitività del sistema regionale”. Un passaggio è stato dedicato anche alla valorizzazione dell’area che ospita la manifestazione. “La Darsena Porto Vecchio è un luogo simbolo di Lignano – ha sottolineato Bini – e gli interventi di riqualificazione che stiamo portando avanti, con 5 milioni stanziati, rappresentano un tassello importante della strategia regionale per rafforzare l’attrattività della località e della sua offerta nautica e turistica”.

Bini ha infine richiamato la competitività del Friuli Venezia Giulia: “Se vogliamo vincere la competizione con la vicina Croazia, dobbiamo puntare all’innalzamento della qualità dei servizi, investendo sulle infrastrutture turistiche delle darsene e sulla promozione integrata del nostro territorio” ha concluso Bini.

La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare; novità di questa edizione l’integrazione di percorsi formativi e il coinvolgimento di studenti, con il coinvolgimento degli istituti Isis “Mattei” (Latisana-Lignano), Istituto Nautico di Trieste e Accademia Nautica di Trieste.

Nel corso della presentazione è stato inoltre ricordato il Programma per la promozione del comparto nautico, approvato dalla Giunta regionale e affidato a PromoTurismoFVG, che mira a consolidare la Blue Economy regionale, promuovere sostenibilità e innovazione e costruire un’immagine unitaria della destinazione nautica del Friuli Venezia Giulia, integrando costa, lagune, fiumi ed entroterra. Il Friuli Venezia Giulia, con 96 chilometri di costa tra il Tagliamento e Punta Sottile e oltre 15.400 posti barca, rappresenta oggi il più grande sistema portuale turistico d’Italia. La regione conta 25 marine, che garantiscono lavoro – tra occupazione diretta, indiretta e indotto – a circa 2.000 persone, confermando il ruolo centrale della nautica nello sviluppo economico del territorio e nell’attrazione di diportisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa centrale.

– Foto ufficio stampa Regione FVG –

(ITALPRESS).