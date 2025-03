UDINE (ITALPRESS) – “Con oltre 1000 interventi di restauro realizzati sul nostro territorio, la Fondazione Friuli si conferma realtà vicina alle comunità e alla loro identità. Friuli è un nome che sta a cuore a ciascuno di noi perché rappresenta un’identità, una lingua e una storia. I valori della Fondazione sono i valori del popolo friulano e la sua modalità di intervento racconta un’altra peculiarità delle nostre genti, quella della concretezza: un fare reale, che ha permesso di riportare all’antico splendore opere e creazioni nelle quali si identificano le nostre comunità”. Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che quest’oggi è intervenuto a Udine, negli spazi di palazzo Antonini-Stringher, alla presentazione del nuovo bando di restauro della Fondazione Friuli che, grazie a Intesa Sanpaolo, mette a disposizione 500.000 euro per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale locale che rappresenta l’identità delle piccole comunità (il termine per la presentazione delle domande è il 27 marzo 2025).

Nel ringraziare il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, il vicegovernatore Anzil ha ricordato “l’importanza della sinergia tra le istituzioni per consegnare al territorio, e in particolare alle giovani e future generazioni, un patrimonio artistico e culturale diffuso e capace non solo di regalare bellezza e valore alla nostra terra, ma anche di accompagnare alla riflessione, alla meditazione e a un ritrovato esercizio del pensiero da parte di chi gode di quanto riportato al suo originario splendore, pregno di storia e significato, e apportatore di nuovi stimoli”. Il vicegovernatore del Fvg ha sottolineato anche quanto sia importante “che la società contemporanea continui a produrre nuova arte, da affiancare in forma viva a quella ereditata dai creatori del passato, ritrovando la consapevolezza circa l’importanza del vasto patrimonio che caratterizza il Friuli, ieri come oggi”.

