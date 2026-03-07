Friuli-Venezia Giulia, Anzil “200 mila euro per la distribuzione di spettacoli dal vivo”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con questo intervento la Regione conferma l’attenzione verso il settore dello spettacolo dal vivo, un ambito che rappresenta non solo un elemento fondamentale della vita culturale delle nostre comunità, ma anche un importante motore di socialità e crescita dei territori. Il bando approvato dalla Giunta intende sostenere la distribuzione degli spettacoli su tutto il territorio regionale, favorendo la circolazione delle produzioni e garantendo ai cittadini un’offerta culturale sempre più diffusa e di qualità”.

Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha commentato l’approvazione della delibera con cui la Regione ha riservato 200mila euro per la concessione di incentivi a sostegno della distribuzione di spettacoli dal vivo per artisti professionisti.

Come ha reso noto il rappresentante dell’Esecutivo regionale, la dotazione finanziaria per tale finalità – stanziata nella scorsa legge di Bilancio – è raddoppiata rispetto al 2024, “in risposta al grande riscontro ottenuto da parte degli operatori del settore in occasione del precedente bando”. L’avviso pubblico definisce come spettacolo dal vivo tutte le attività di rappresentazione teatrale, di danza o di circo e spettacolo viaggiante, anche in forme integrate tra loro, che avvengono alla presenza diretta del pubblico. Possono beneficiare del contributo le associazioni e le cooperative che abbiano scopi statutari di produzione e distribuzione spettacoli dal vivo. L’importo complessivo può variare da 5mila a 30mila euro, anche sulla base del numero di repliche in programma, a copertura fino al 100% della spesa ammissibile. Le domande possono essere presentate via Pec all’indirizzo [email protected] nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 9 aprile 2026. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il prossimo luglio.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).