TRIESTE (ITALPRESS) – “Il mio contributo in questa speciale occasione è quello di portare la lettura di un testo che parla del coraggio, che è un sentimento dell’animo appartenente soprattutto ai giovani; età della vita nella quale l’uomo ha realizzato i più grandi cambiamenti della storia: nella cultura, nella scienza, nelle arti e nel pensiero”. Lo ha dichiarato a Trieste l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen nel suo intervento all’iniziativa ‘Un libro lungo un giornò che dà il via alla campagna ‘Leggiamo 0-18’ supportata dalla Regione.

L’esponente della Giunta regionale infatti, davanti a una platea di studenti di II e III media dell’Istituto comprensivo Iqbal Masi, ha proposto la lettura di un brano tratto dal romanzo ‘Insciallah’ di Oriana Fallaci.

Nell’occasione Rosolen ha ringraziato gli organizzatori dell’evento, i docenti e i dirigenti dell’Istituto per tutto il lavoro “che sta dietro a questa bella iniziativa, la quale avvicina i giovani alla lettura in una realtà come quella contemporanea in cui l’uso degli strumenti tecnologici tende ad occupare sempre più le loro giornate”. “Momenti come questi – ha concluso l’assessore – sono molto importanti per chi amministra la cosa pubblica, perchè spesso all’interno delle istituzioni si parla di scuola, di giovani e in particolar modo di futuro e non di frequente ci capita di trovarci di fronte a voi ragazze e ragazzi che sarete i protagonisti principali di questo futuro”.

