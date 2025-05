Friuli, Roberti “Il circuito delle regate ‘Solo2’ arricchisce l’attrattività della regione”

DUINO AURISINA (ITALPRESS) – “Il circuito di regate per due o solitari ‘Solo2’ organizzata dal Diporto Nautico Sistiana con la sinergia di dieci circoli del golfo – un fattore non scontato – è riuscito a crescere nel corso degli anni, partendo con piccole regate che poi nel complesso hanno portato a ottenere un campionato mondiale e un campionato italiano ospitati in Friuli Venezia Giulia: sono risultati importantissimi che fanno crescere lo sport in generale, ma anche l’immagine stessa della regione come un territorio attrattivo e capace di far crescere dei talenti di rilievo internazionale”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alla presentazione della tredicesima edizione del circuito di regate per due o solitari “Solo2”, una serie di competizioni con partecipazione in equipaggio ridotto, con una classifica finale e premiazioni a fine stagione.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha osservato Roberti – ha una tradizione velica importante, con una concentrazione altissima di circoli su una linea di costa non enorme e nemmeno predisposta naturalmente all’insediamento di circoli sportivi: questo patrimonio di volontariato e competenze mette da anni impegno costante per far crescere soprattutto tanti giovani, che da semplici appassionati spesso poi si trasformano in velisti di caratura internazionale, che entrano ormai stabilmente in tutti gli equipaggi delle competizioni più importanti”.

L’assessore ricordando che “la regione è quella che destina in assoluto in Italia più fondi allo sport” ha ringraziato tutti i circoli coinvolti perché “senza il volontariato e chi prende responsabilità nelle associazioni non esisterebbe qui un tessuto così fertile” e la Capitaneria di Porto per essere sempre a disposizione a supporto della sicurezza in tutti gli eventi.

Come illustrato dal presidente del Diporto Nautico Sistiana Gerard Mezzetti, “Solo2” ha una tradizione ultradecennale e vede oltre 150 imbarcazioni impegnate in almeno una tappa. Sandro Fabietti, coordinatore del calendario del circuito, ha presentato il calendario 2025 che si aprirà sabato 17 maggio con la “Rosa dei venti traditional” organizzata dalla Società Nautica Laguna. Seguiranno domenica 18 maggio la “2 bordi a Miramare X 2”, organizzata dalla Società Triestina della Vela e dalla Società Triestina Sport del Mare; lunedì 2 giugno “La romantica”, organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano; sabato 7 giugno la “Muggia X 2” organizzata dal Circolo della Vela Muggia; domenica 29 giugno la “Lei e lui” organizzata dalla Lega Navale Sez. di Trieste; domenica 6 luglio la “15 miglia in solitario” organizzata dalla Società Nautica Grignano; domenica 24 agosto il “Memorial Rocca X 2” organizzato dal Diporto Nautico Sistiana e da Sistiana 89 e, infine, a chiusura domenica 31 agosto la “25 X 2 – Trofeo Cian” organizzata dalla Società Velica Oscar Cosulich.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della XIII Zona della Federazione italiana vela Adriano Filippi, il capitano di Fregata Achille Selleri per la Capitaneria di Porto, il vicesindaco di Duino Aurisina Mitja Petelin, l’assessore allo Sport di Muggia Alessandra Orlando.

-Foto ufficio stampa Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).