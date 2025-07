“Frida Opera Musical” da ottobre nei teatri italiani

ROMA (ITALPRESS) – A partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova produzione: “Frida Opera Musical”, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Le musiche e le liriche di Vincenzo Incenzo si fondono alle coreografie di Marco Bebbu e alle linee dettagliate dei costumi a firma di Erika Carretta. Le scene di Gabriele Moreschi portano il pubblico in un’atmosfera magica e allo stesso tempo realistica del Messico con l’unione delle luci di Valerio Tiberi e Virginio Levrio che cura anche le proiezioni.

Dopo aver emozionato il pubblico con produzioni come La Divina Commedia Opera Musical e Van Gogh Café Opera Musical, la MIC International Company firma ora un nuovo progetto teatrale. “Frida Opera Musical” è un viaggio nella vita e nelle opere di Frida Kahlo in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia. Al centro dell’opera la vita di Frida Kahlo (interpretata da Federica Butera): il suo amore tormentato con Diego Rivera (interpretato da Andrea Ortis), la forza del suo corpo ferito, la resistenza e la voglia di vivere, la lotta per l’identità e la libertà.

Ad accompagnare il suo viaggio, la Catrina (interpretata da Drusilla Foer), protagonista assoluta dell’immaginario e della cultura popolare messicana, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna; è lei che incarna lo spirito del Messico profondo nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori,musica e passione. La relazione tra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione: un amore smisurato, radicale, imperfetto, che si fa alleanza e scontro, passione e ideologia, un legame che attraversa infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive. “Frida Kahlo – afferma l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba– non è solo una delle più grandi artiste del Messico, ma un simbolo universale di libertà, coraggio e autenticità. Questo musical rappresenta un’occasione unica per raccontare al pubblico italiano – con emozione, musica e immagini – la storia di una donna straordinaria, profondamente legata all’anima e alla cultura del nostro Paese. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che porta il cuore del Messico sui palcoscenici italiani”. Perla Labarthe, Direttrice del Museo Frida Kahlo, sottolinea che “Frida Kahlo è una delle artiste più influenti del XX secolo. La sua vita, la sua arte e la sua creatività continuano a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo. A Casa Azul, celebriamo il fatto che produzioni come Frida Opera Musical trovino nella sua eredità una fonte di forza creativa. È una testimonianza di come la sua storia continui a vivere, trasformando l’arte, il palcoscenico e il modo in cui comprendiamo la nostra identità”. Per il produttore Francesco Gravina “Frida Opera Musical rappresenta per noi un ponte tra culture, un progetto che unisce Italia e Messico attraverso l’arte, la bellezza e il linguaggio universale del teatro. Sostenere iniziative come questa significa investire in ciò che per noi è essenziale: il valore sociale della cultura, la voce dei giovani, la forza trasformativa dell’espressione artistica. Crediamo in un teatro che parla al presente, che coinvolge le nuove generazioni e che crea connessioni reali tra le persone. Frida Opera Musical è molto più di uno spettacolo: è un’esperienza che riflette i valori in cui crediamo. Ed è per questo che siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto“. Il sindaco della città di Avellino Laura Nargi definisce “un grande privilegio poter ospitare nel nostro teatro un evento di caratura internazionale come questo. Frida Opera Musical, il kolossal sulla vita e le opere di una delle più straordinarie srtiste del XX secolo sarà il primo e prestigioso tassello di una nuova stagione”. Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia (Gruppo FS) sottolinea che “con il sostegno al Frida Opera Musical, Trenitalia, con il brand Frecciarossa, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Unendo l’eccellenza dell’Alta Velocità italiana all’energia del musical, avviciniamo gli italiani alle proprie passioni e promuoviamo l’arte in tutto il Paese”.

– foto LongTermValue –

