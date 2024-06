STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “L’Italia è l’Italia, sono i favoriti e ci sta bene, anzi, per noi è ancora meglio. Non ci sentiamo inferiori”. Per Remo Freuler il fatto che i pronostici dell’ottavo di finale di sabato siano a favore degli azzurri è quasi un vantaggio, significa meno pressioni per la sua Svizzera. “Giocheremo il nostro calcio”, assicura il centrocampista del Bologna, memore dell’impresa di tre anni fa quando gli elvetici eliminarono a sorpresa la Francia. “Lì abbiamo capito che possiamo vincere contro chiunque, loro erano la squadra da battere in quell’Europeo e noi ci siamo riusciti”. Eppure quel torneo non era iniziato bene per la Svizzera, battuta all’esordio 3-0 proprio dall’Italia. “Ma abbiamo già dimostrato di aver imparato la lezione, cosa abbiamo sbagliato: noi infatti siamo andati al Mondiale in Qatar e loro no…”, ricorda a proposito della doppia sfida giocata qualche mese dopo. Altra lezione di cui fare tesoro: le partite finiscono dopo il 90′, vedi il pari subito dalla Germania o il gol di Zaccagni alla Croazia che ha regalato all’Italia il passaggio del turno. “Dobbiamo stare attenti fino all’ultimo respiro, lottare fino alla fine”, insiste Freuler, che nel nostro Paese è ormai di casa. Arrivato all’Atalanta nel 2016, è rimasto a Bergamo sei anni, poi la stagione al Nottingham Forest e il ritorno, sponda Bologna, l’estate scorsa. “Per me non è una partita normale, io e la mia famiglia stiamo bene in Italia, è un Paese che ci è entrato nel cuore. Ma sabato si gioca un ottavo di finale e non c’è spazio per i sentimenti”, avverte il 32enne centrocampista rossocrociato.

