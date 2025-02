MILANO (ITALPRESS) – Il mestro Frèdèric Olivieri assumerà la direzione del corpo di ballo del Teatro alla Scala per due stagioni a partire dal prossimo 1° marzo. Olivieri, che ha già diretto il Balletto Scaligero dal 2002 al 2007 e dal 2016 al 2020 e dirige la Scuola di Ballo dell’Accademia dal 2006, succede a Manuel Legris. Il maestro Olivieri manterrà la direzione della Scuola. Il Teatro alla Scala ringrazia il maestro Manuel Legris per il lavoro svolto per lo sviluppo della Compagnia.

(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Teatro Scala di Milano