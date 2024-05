Fratture al femore, le donne le più colpite

MILANO (ITALPRESS) - Ogni anno in Italia si effettuano più di 120.000 interventi chirurgici per frattura del femore negli over 65. La causa principale è l'osteoporosi, la malattia dell'apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento del tessuto osseo. Circa il 75% delle fratture colpisce le donne, per le quali il rischio di morire in seguito alle complicanze è uguale a quello legato al tumore del seno. Ne ha parlato Giuseppe Banfi, professore di biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl