Fratoianni “Meloni venga in Sicilia a dare risposte su crisi idrica”

PALERMO (ITALPRESS) - "La destra è molto prodiga di parole: Meloni dovrebbe parlare di meno e venire in Sicilia, per dare qualche risposta sulla crisi idrica che da mesi sta strangolando il territorio. Ci dica ad esempio perché il governo ha tagliato 328 milioni di opere strategiche nelle ultime ore: c'è bisogno di offrire un'alternativa a questo Paese e noi siamo in campo per questo". Così il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni a margine di un incontro con i giornalisti all'Hotel Wagner a Palermo. xd8/vbo/gtr