Frassinetti “Lotta alla dispersione dispersione scolastica è priorità”

ROMA (ITALPRESS) - "La dispersione scolastica in Italia è all'11 per cento, la priorità del governo è ridurla. C'è anche divario Nord-Sud da colmare". Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. xc3/sat/mrv