Francis Louis Passerini nuovo Chief Operating Officer di Blastness

MILANO (ITALPRESS) – Blastness, realtà Travel Tech leader in Italia nella fornitura di tecnologie e servizi al settore alberghiero, ha nominato Francis Louis Passerini nuovo Chief Operating Officer. La nomina rafforza la struttura manageriale di Blastness, allineandola alle nuove dimensioni raggiunte dall’azienda e alle crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale.

Il nuovo COO risponderà direttamente ad Andrea Delfini, CEO di Blastness, assumendo la responsabilità delle principali funzioni operative dell’azienda: dal revenue management all’helpdesk e al customer care, dalle attività di digital marketing al web development. Con l’obiettivo di accelerare la strategia di crescita aziendale e consolidare un modello operativo integrato, efficiente e scalabile, avrà il compito di favorire una sempre maggiore sinergia tra le diverse aree, ottimizzare i processi e potenziare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti.

La nomina si inserisce in una fase particolarmente significativa per Blastness. Dopo un percorso di trasformazione sostenuto da importanti acquisizioni, l’azienda sta attuando un’evoluzione del proprio assetto organizzativo, finalizzata a valorizzare competenze, tecnologie e asset e a consolidarsi quale promotore dell’innovazione nel mercato Travel Tech e tra i principali operatori internazionali della digital hospitality.

Francis Louis Passerini vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità e del Travel Tech & Digital Marketing, maturata in ruoli manageriali di rilievo e in contesti internazionali. Negli ultimi 24 anni ha ricoperto la carica di Managing Director for Italy & MEA di D-EDGE Hospitality Solutions (in precedenza FastBooking). Ha inoltre svolto, all’interno della stessa azienda, ruoli di Deputy Director Digital Agency, Web Studio Global Director e VP Sales EMEA, guidando attività e team con sedi a Venezia, Parigi, Singapore e Tokyo e contribuendo all’apertura e al consolidamento di nuovi mercati internazionali.

“Accogliamo Francis con grande soddisfazione ed entusiasmo – ha dichiarato Andrea Delfini, CEO di Blastness -. La sua lunga esperienza internazionale nel Travel Tech, unita alla profonda conoscenza del mercato e dello scenario competitivo, rappresenta un patrimonio di grande valore per la nostra realtà. Sono certo che il suo contributo sarà determinante per rafforzare il nostro modello operativo e accelerare l’esecuzione della nostra strategia di crescita. Conosco Francis da oltre 20 anni in cui abbiamo costruito un rapporto di reciproca stima non solo professionale ma anche umana”.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di una importante realtà, in grande sviluppo, dinamica e fortemente ambiziosa – ha commentato Francis Louis Passerini, neo Chief Operating Officer di Blastness -. Ho scelto di aderire a un progetto stimolante e di ampio respiro, che parte dall’eccellenza italiana e guarda al mercato globale. Metterò la mia esperienza al servizio dell’azienda e delle sue persone, con l’obiettivo di contribuire a posizionare Blastness tra i protagonisti internazionali della digital hospitality”.

-Foto ufficio stampa Blastness-

(ITALPRESS).