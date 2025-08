Francis Ford Coppola ricoverato in ospedale a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Francis Ford Coppola ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il regista, premio Oscar era stato in Italia recentemente tra i protagonisti del Magna Grecia Festival, in Calabria, mentre domenica era a Portland per per presentare il suo ultimo film Megalopolis. Coppola, a quanto si apprende, sarebbe stato ricoverato in seguito a una fibrillazione atriale subentrata prima di un intervento programmato al cuore.

– Foto IPA Agency

(ITALPRESS)