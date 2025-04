La Francia sostiene la sovranità del Marocco sul Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, ha ribadito la posizione della Francia, espressa ai massimi livelli dello Stato, a sostegno della sovranità del Marocco sul suo Sahara. Lo riferisce l’agenzia marocchina Map.

“Alcuni mesi fa abbiamo espresso la nostra visione del presente e del futuro del Sahara Occidentale che rientra nel quadro della sovranità marocchina come risultato diretto del piano di autonomia del Marocco”, ha dichiarato il capo della diplomazia francese durante un’audizione mercoledì davanti alla Commissione Affari esteri dell’Assemblea nazionale.

“Non esistono oggi altre soluzioni realistiche e credibili”, ha insistito. Ciò fa parte di “una soluzione politica duratura e reciprocamente accettabile in seno alle Nazioni Unite e noi sosteniamo gli sforzi dell’Onu in vista di questo dialogo”, ha aggiunto Barrot, precisando che avrà l’opportunità “di parlarne tra pochi giorni con il mio omologo marocchino Nasser Bourita a Parigi”.

Questa dichiarazione viene interpretata come un messaggio all’Algeria sull’irreversibilità della posizione francese sul Sahara marocchino dopo che alcuni circoli algerini avevano pronosticato un cambiamento di questa posizione in seguito alla telefonata tra Macron e il suo omologo algerino e alla vigilia della visita che il ministro degli Affari esteri francese dovrebbe effettuare ad Algeri il 6 aprile. In un messaggio indirizzato al Re del Marocco Mohammed VI, nel luglio 2024, il presidente francese Emmanuel Macron aveva affermato che la Francia “ritiene che il presente e il futuro del Sahara Occidentale rientrino nel quadro della sovranità marocchina”.

Macron aveva assicurato a Sua Maestà il Re “l’intangibilità della posizione francese su questa questione di sicurezza nazionale per il Regno” e che il suo Paese “intende agire coerentemente con questa posizione a livello nazionale e internazionale”.

Il capo dello Stato francese ha inoltre ribadito con forza il sostegno della Francia alla sovranità del Regno sul Sahara durante una sessione congiunta delle due Camere del Parlamento marocchino il 29 ottobre, in occasione della sua visita di Stato al Marocco. “E lo riaffermo qui davanti a voi. Per la Francia, il presente e il futuro di questo territorio rientrano nel quadro della sovranità marocchina. L’autonomia sotto sovranità marocchina è il quadro entro il quale questa questione deve essere risolta”, ha dichiarato Macron davanti alle due Camere del Parlamento.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).